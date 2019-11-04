McDonald’s CEO’sunun görevine son verildi

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden McDonald’s’ta Steve Easterbrook dönemi sona erdi.



McDonald’s CEO’su 52 yaşındaki Steve Easterbrook, şirketin bir çalışanıyla ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine görevinden oldu.



Şirket politasını ihlal ettiği belirtilen Easterbrook, yönetim kurulu kararıyla işten çıkartıldı.



1993 yılında fast-food zincirinde işe başlayan Easterbrook, 2015’te CEO’luk görevine getirildi.



Steve Easterbrook’un yılık gelirinin 15,9 milyon dolar olduğu öğrenildi.



Easterbrook'un yerine şirketin ABD sorumlusu Chris Kempczinski’nin getirileceği bildirildi.