Profilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor.
1997 yılında açılan AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde satılığa çıkarıldı.
Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.
İŞ BANKASI'NDAN SATILIK AVM SATIŞ İLANI
Profilo Holding'in sahibi olan Kamhi Ailesi tarafından kurulan AVM'nin, ilanda verilen bilgilere göre halen yüzde 71'i dolu durumda.
Yaklaşık 16 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan AVM, 68 bin 780 metrekare kapalı alana sahip.
AVM KİRALARINDA TL DÖNEMİ