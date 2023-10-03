Meclis'te gündem ekonomi: MB Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak ve bir sunum yapacak.

Meclis'te gündem ekonomi: MB Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yapacak

Yeni yasama yılına başlayan 'te ilk gündem . Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak olan Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelecek. 

Erkan, burada bir sunum gerçekleştirecek, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak 

Erkan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile ilgili detaylar yer alacak. 

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