Meclis'te gündem ekonomi: MB Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yapacak

Yeni yasama yılına başlayan Meclis'te ilk gündem ekonomi. Bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelecek.



Erkan, burada bir sunum gerçekleştirecek, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak



Erkan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile ilgili detaylar yer alacak.