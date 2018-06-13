Mehmet Şimşek: Bir sonraki Londra programıma muhalefet de gelebilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları;



(Fed'in faiz artırma kararı) Karar sürpriz değil, piyasalar zaten fiyatlamıştı. ABD'de vergi reformuyla bütçe açığının artması gündemde. ABD bütçe açığını finanse etmek için borçlanıyor.

Seçim sonrası belirsizlik ortadan kalkacak. Terör ve FETÖ'yle mücadelede başarıya ulaşıldı.

Turizmde çok ciddi bir toparlanma var. Cari açık rakamları yükseliş trendindeydi, zirveyi buldu.. 2. yarıda cari açık ve enflasyonda iyileşme başlayacak.

Merkez Bankası'na haksızlık yapmamak lazım. Yeniden dengelenme dönemine girdik. Merkez Bankası'yla ilgili tereddütler geride kalmalı. Para politikası uluslararası normlarda sürdürülecek.

(Vaatlere kaynak nasıl bulunacak) 30 milyar TL'nin altında bir külfet var. Bakanlık sayısı azalacak, tasarruf sağlanacak.

Vergi artışlarına girmeden ciddi gelir imkanı var. Kamu maliyesindeki başarı ve performans ortada.

Aşırı borçlu olduğumuz iddiası gerçeği yansıtmıyor. Borçtaki artışın büyük kısmı özel sektörden kaynaklandı. Türkiye'nin borcu yüksek değil.

KOBİ'lere döviz cinsinden borçlanmayı kısıtladık. Londra'da Türkiye'nin hikayesini anlattık. Bir sonraki Londra programıma muhalefet de gelebilir. Türkiye küresel ekonominin önemli bir parçasıdır.