Mehmet Şimşek'ten kura müdahale iddialarına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Mehmet Şimşek'ten kura müdahale iddialarına yanıt
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Son dakika haberi! Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayın Ali Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş.

Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz.

Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

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