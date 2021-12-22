Memur-Sen: Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde ek zam talebini ilettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı kabullerde önce Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, ardından da Kamu-Sen yönetimi ile görüştü.

Görüşme sonrasında Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada;



"Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik.



Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık" dedi.

Başkan Yalçın, ek zam dahil teklifleri için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceklerini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik" dedi.

"Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik" diyen Kahveci açıklamasında şunları kaydetti:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik"