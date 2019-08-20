Hükümetle memurlar arasında zam pazarlığından henüz sonuç çıkmadı.
Memurlar önce saat 15.00'te iş bıraktı, şu sıralarda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapıyor.
Hükümet memurlara son olarak 2020 için yüzde 4+, 2021 için ise yüzde 3 artış teklif etmişti. Bu yeni teklif de memurları tatmin etmedi.
Yeni bir öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sona erecek müzakere süresinin uzaltılması çağrısında bulunmuştu.
Taraflar uzlaşmazsa, konu kamu görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Zam oranı kurul tarafından belirlenecek.