Hükümetle memurlar arasında zam pazarlığından henüz sonuç çıkmadı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen Başkanlar Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde gelinen noktayla ilgili dün gece toplandı.



Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonunda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın dün yaptığı zam teklifinin yükseltilmesi ve müzakere süresinin iki gün uzatılması tekliflerinin karşılanmaması gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, saat 17.00'de ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapılması kararlaştırıldı.



SÜRE UZATIMI ÇAĞRISI

Hükumet memurlara son olarak 2020 için yüzde 4, 2021 için ise yüzde 3 artış teklif etmişti. Bu yeni teklif de memurları tatmin etmedi. Yeni bir öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sona erecek müzakere süresinin uzaltılması çağrısında da bulunmuştu.

Taraflar uzlaşmazsa, konu kamu görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Zam oranı kurul tarafından belirlenecek.