Memurlar önce saat 15'te iş bıraktı, ardında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.
Hükümet memurlara son olarak 2020 için yüzde 4+4, 2021 içinse yüzde 3+3 artış teklif etmişti. Bu yeni teklif de memurları tatmin etmedi.
Yeni bir öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sona erecek müzakere süresinin uzatılması çağrısında bulunmuştu. Taraflar uzlaşmazsa, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Zam oranı kurul tarafından belirlenecek.
Memur-Sen'den zam eylemi
NTV HaberEkonomi
Hükümetle memurlar arasında zam pazarlığından henüz sonuç çıkmadı. Memur-Sen bugün iki ayrı eylem yaptı.
Memurlar önce saat 15'te iş bıraktı, ardında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.