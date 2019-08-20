Memurlar önce saat 15'te iş bıraktı, ardında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Hükümet memurlara son olarak 2020 için yüzde 4+4, 2021 içinse yüzde 3+3 artış teklif etmişti. Bu yeni teklif de memurları tatmin etmedi.

Yeni bir öneri beklediklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün sona erecek müzakere süresinin uzatılması çağrısında bulunmuştu. Taraflar uzlaşmazsa, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gidecek. Zam oranı kurul tarafından belirlenecek.

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