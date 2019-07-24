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Memur-Sen, memurları ilgilendiren zam talebini açıkladı.



Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.



2021 için 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Teklif sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan da bir açıklama geldi. Selçuk, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.