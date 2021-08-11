Memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor

Memurlar ve hükümet arasında 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ediyor.

İlk toplantıda Memur-Sen hükümetten 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talebinde bulundu.

Sendikanın talepleri arasında taban aylığa 600 lira seyyanen zam da yer aldı. Tarafların en geç 23 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlamaları gerekiyor. Uzlaşı sağlanamazsa zam pazarlığında son sözü Hakem Heyeti söyleyecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceğini, bu kesimin aileleriyle beraber düşünüldüğünde görüşmelerin toplumun büyük bölümünü yakından ilgilendirdiğini söyledi.



"MASAYI YORACAK TEKLİF İSTEMİYORUZ"



Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 26 Temmuz'da sunduklarını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:



"6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu 2 Ağustos'ta yaptık. Bu oturumun ardından komisyon çalışmaları süreci oldu. Hizmet kollarının ve toplu sözleşmenin geneline dair taleplerin tasnifi yapıldı.

Şu an masa müzakereye hazır hale geldi. Yarından itibaren müzakereye başlayacağız. Önümüzde yasal takvime göre 11 günlük süre kalıyor. 22 Ağustos itibarıyla görüşmeler olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.

Temel beklentimiz, masadan uzlaşının çıkmasıdır. Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı. Masayı yoracak, umutsuzluğa neden olacak bir teklif istemiyoruz."



"TEKLİF, KAPSAYICI BİR PAKET ŞEKLİNDE OLMALI"



Teklifin sadece "yüzdelik artışlar" ile sınırlı olmaması gerektiğini belirten Yalçın, "Yüzdelik artışın yanında geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı istiyoruz.

Bununla birlikte, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, tüm kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ve 3600 ek gösterge verilmesi, yardımcı hizmetlerin genel hizmetler sınıfına aktarılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasının da aralarında olduğu taleplerimiz var" diye konuştu.

Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin tüm bu talepleri dikkate alması ve teklifinin kapsayıcı bir paket şeklinde olması gerektiğini kaydetti.