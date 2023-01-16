Memur ve memur emeklisi zamlı maaş farkları ne zaman yatacak?

Zamlı maaş farklarının ne zaman yatacağı, 2023 memur ve emekli zammının ardından sorgulanmaya devam ediyor. Memur ve emeklileri, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48'lik ve yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak alacakları zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.



ZAM ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Memur ve emeklilere hükümet tarafından yapılan yüzde 30'luk zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.



Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.

