Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor (İlk toplantı bugün)

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ile, kamu işçilerinin gözü, zam pazarlıklarında. 4 milyon 200 bin memur ve 2 milyon 200 bin memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci bugünkü ilk toplantıyla başlayacak. 700 binden fazla kamu işçisinin 31 Mayıs'ta başlayan sözleşme sürecinin de bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 02.08.2021 - 09:59

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor (İlk toplantı bugün)

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Memur-Sen ve Kamu-Sen zam talebini açıkladı

Hükümet ile memurlar zam pazarlığı için masaya oturuyor.

Yetkili sendika Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 olarak açıkladı.

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

Zam pazarlığının ağustosun son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor.

Anlaşma olmazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

KAMU İŞÇİSİ YENİ TEKLİF BEKLİYOR

700 binden fazla kamu işçisinin 31 Mayıs'ta başlayan sözleşme sürecinin de yeni haftada sonuçlanması bekleniyor.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini,
2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Hükümetin teklifi ise, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam. Ayrıca, yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi.

İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif beklentisi üzerine, taraflar arasında tekrar temas kuruldu.

Bu doğrultuda, görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin yeni haftada sonuçlanması bekleniyor.

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