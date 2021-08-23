Memur zammı pazarlığında son gün: Kritik saat belli oldu

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bugün sona eriyor.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümetse, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu. Hükümetin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

3600 ek gösterge konusunda atılacak adım da görüşmelerin kritik başlıklarından biri.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün saat 14.30'da açıklayacak.



Anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu devreye girecek.

