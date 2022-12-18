Merkez Bakası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB ) faiz kararlarını belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriyor. Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekmişti.

Yılın son faiz kararı ise aralık ayında yapılacak PPK toplantısı ardından duyurulacak. Takvime göre, Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"



Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.



Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.



Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."



