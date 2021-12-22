Merkez Bankası 1 Aralık'taki müdahalenin miktarını açıkladı

Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.

TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.

MB, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta MB'den müdahale gelmişti.