Merkez Bankası 2020 ikinci faiz toplantısı bugün (Merkez Bankası faiz indirimine devam eder mi?)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz toplantısını bugün yapacak. Alınan karar, toplantının ardından saat 14:00'te Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından kamuoyuna duyurulacak.



2019 yılında toplam 12 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 12'ye çeken Merkez Bankası, 2020 yılının ilk toplantısında da indirime devam etti. MB, 16 Ocak'taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

ANALİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

Bugün yapılacak toplantıya yönelik olarak analistler yeni bir faiz indiriminin daha olacağını öngörüyor. AA Finans tarafından 21 analistin katılımı ile gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz indirimi beklentisi anketi sonuçlarına göre her 3 ekonomisten ikisi faiz indirimi bekliyor.

7 ekonomist Merkez Bankası tarafından faiz indirimi yapılmayacağı yönünde görüş açıklarken, 14 ekonomist ise Merkez Bankası'nın toplantıda en fazla 75 en az 25 baz puan faiz indirimi yapılacağını düşünüyor. 3 ekonomist 75 baz puan ve 9 ekonomist ise 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı tahmininde bulundu.



Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankette de analistler 50 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 10.75'e çekileceği yönünde görüş bildirdi.



VİDEO: MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDER Mİ?

