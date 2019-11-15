Merkez Bankası anketinde dolar tahmini düştü

Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketini açıkladı.



Ankette, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 12,69'dan yüzde 12,18'e geriledi.



Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 11,18’den yüzde 10,46’ye indi.



Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473’ten 5,9055’e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097'den 6,3239'a düştü.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Yıl sonu büyüme tahmini de yüzde 0,09’dan yüzde 0,3’e yükseldi.

Cari ay sonu Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86'dan yüzde 13,83'e indi.



Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.

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