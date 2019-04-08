TCMB'nin gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçişi ile birlikte ortalama fonlama maliyeti yüzde 25,5'ten yüzde 24'e indi.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 974 lira verdi.

İhaleye 43 milyar 220 milyon liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.



Banka 22 Mart'ta yüzde 24 olan haftalık repo ihalelerine ara vermişti.

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