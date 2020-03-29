Merkez Bankası Başkan Yardımcı Özbaş: Süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz

Merkez Bankasi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Türkiye ekonomisi göreceli olarak bu süreci en az hasarla atlatan ekonomilerden biri olacaktır" dedi.

"Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadıklarını söyleyen Özbaş, "Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız" dedi.



"Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Özbaş, ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini de belirtti.

