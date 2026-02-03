Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar yapıldı.



Buna göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Para Politikası Kurulu üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.



Söz konusu karar, 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.



Karar Resmi Gazetede yayımlandı.