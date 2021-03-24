Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileri ile bir araya geldi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki bankalarla görüşme yapıldığını hatırlattı. Yeni görüşmenin birlik yönetimi dışında kalan diğer banka yöneticileriyle yapıldığını söyledi.

Kavcıoğlu, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik.

Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Toplantıda katılım bankalarının yöneticileri de yer aldı.