Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yılın ikinci "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısına geçti.

Çevrimiçi yapılan sunumda TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle;

"-Salgının seyrine bağlı olarak Avrupa ekonomisi yavaşlayabilir. Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir.

-Para politikasında ihtiyatlı duruşun önemi arttı. Yurtiçi talep güçlü bir ivme sergiledi.

-Salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyet üstünde her iki yönde risk bulunuyor.

-İstihdam artışı büyümenin gerisinde kaldı. İşsizlik oranları yüksek seyrini sürdürdü.

-Yılın ikinci yarısında salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesi ve turizmin hız kazanmasiyla istihdam artışı bekleniyor.

-Cari denge, ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacak. İkinci yarıda aşılamanın ettsiiyle vak sayılarını nazaldığı görünüm turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyecek."

Merkez Bankası bir önceki raporunda enflasyonun, 2021 yılı sonunda yüzde 9,4, 2022 yılı sonunda yüzde 7 olacağını tahmin etmişti.

