Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.



Kavcıoğlu'nun öne çıkan mesajları şöyle:



İktisadi faaliyetin ana eğilimi hala güçlü.



Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyetin artış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.



Altın ithalatındaki düşüş ve turizmdeki toparlanmanın katkısıyla cari işlemler dengesi iyileşmektedir.



Merkez Bankası rezervleri son dönemde istikrar kazanarak güçlü bir artış eğilimi gösteriyor.

Enflasyonda son dönemdeki artışta gıda ve enerji grupları etkili oldu.

Yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor.