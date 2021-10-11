Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası rezervleri son dönemde istikrar kazanarak güçlü bir artış eğilimi gösteriyor" dedi. Kavcıoğlu, enflasyonda son dönemdeki artışta gıda ve enerji gruplarının etkili olduğunu belirtti.

Haberler - NTV Haber 11.10.2021 - 14:33

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan rezerv mesajı

Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun öne çıkan mesajları şöyle:

İktisadi faaliyetin ana eğilimi hala güçlü.

Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyetin artış eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Altın ithalatındaki düşüş ve turizmdeki toparlanmanın katkısıyla cari işlemler dengesi iyileşmektedir.

rezervleri son dönemde istikrar kazanarak güçlü bir artış eğilimi gösteriyor.

da son dönemdeki artışta gıda ve enerji grupları etkili oldu.

Yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor.

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