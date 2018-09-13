Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan, "İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir." açıklaması yapıldı.



Açıklamada, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.



14 Eylül'den itibaren başlanacak

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.



Duyuruda, Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı belirtilerek, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DE TİCARİ ENDİŞELER VAR

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta yüzde 0,1 azalarak 1,5 yılın ardından ilk kez düşüş kaydederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise tahminler doğrultusunda ticaret endişeleri dile getirildi.



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Raporda, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da yaptığı konuşmada "İleriye baktığımızda büyümenin muhtemelen güçlü kalacağını görüyoruz. Beklenmeyen gelişmeler yaşanmazsa faiz oranındaki kademeli artışların gelecek bir iki yıl boyunca sürmesi, tam istihdamı korumak ve enflasyonu hedefe yakın tutmak için muhtemelen uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.



Bu gelişmelerin ardından dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybetti, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 geriledi.



AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.



GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN FAİZ ORANLARI

Banka beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu. Banka, faiz oranlarının en az 2019 yazına kadar bu seviyelerde kalmasının beklendiği söylemini yineledi.



İngiltere Merkez Bankası da bugünkü toplantısında faizi değiştirmeyerek yüzde 0.75'te bırakmıştı.