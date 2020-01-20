Merkez Bankası duyurdu: 40,5 milyar lira hissedarlara dağıtılıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.



TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.



Toplantıda, Merkez Bankası'nın 2019 yılı dönem karı üzerinden ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.