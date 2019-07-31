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Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

İlk kez kameraların karşısına geçen Uysal, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 0,7 puan düşürülerek yüzde 13,9'a çekildiğini duyurdu.

2020 tahmini yüzde 8.2, 2021 tahmini ise yüzde 5.4 olarak belirlendi.

PARASAL DURUŞ MESAJI: ANA EĞİLİME ODAKLANIYORUZ

Para politikası yaklaşımına yönelik açıklama yapan Uysal şu mesajları verdi:

"PPK kararı sonrasındaki açıklamamızda parasal duruş belirlenirken enflasyonun ana eğiliminin dikkate alınacağını belirttik. Parasal duruşu belirlerken enflasyon eğilimini geçici etkilerden arındıran ana eğilimlere odaklanıyoruz. Enflasyonun ana eğilimini yıl sonu tahmininin sınırlı altında olduğuna işaret etmekte. Makul reel getiri ile neyi kast ediyoruz? Merkez bankaları denge faiz veya nötr faiz kullanırlar. Parasal duruşun makul olup olmadığı konusunda baktığımız bir gösterge emsal ülkelerin reel faizi. Diğer kritik değişken yurtiçi yerleşiklerin portföy tercihleri.

"KARARLAR AÇIKLANAN VERİLERE BAĞLI OLACAK"

Nihai parasal duruş enflasyonaki düşüşün kalııcılığına odaklanmış olacak. Güncel analizlerimi para politikasında kayda değer hareket alanına işaret etmekle birlikte temkinli bir duruş benimsediğimizi de belirtmek isterim. Kararlarımız büyük ölçüde açıklanan verilere bağlı olacak. Enflasyonda ana eğilime bakan bir çerçeveyi esas alacağız. Parasal duruşu belirlerken finansal istikrara katkı vermek için elimizdeki araçları kullanmaya devam edeceğiz."

"DOLARİZASYONDA POZİTİF DÖNEM BEKLENTİSİ VAR"



"Kurun geciklemi etkilerinin geride kalması 2020 beklentilerimizi olumluya dönüştürüyor" diyen Uysal, "Bizim önümüzdeki döneme yönelik enflasyon görünümü ve söylemlerimiz TL'ye güveni artırarak dolarizasyonda pozitif döneme gireceğimiz beklentisini bizde oluşturuyor" ifadelerini kullandı.