Merkez Bankası faiz kararı açıklandı (Faiz indirimi ne kadar oldu?)

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Merkez Bankası yılın ikinci toplantısında da faiz indirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti.



Merkez, böylece son 6 toplantıda 13,25 puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu.

Kararın ardından dolar 6,08'in üzerine kadar yükseldi.

MERKEZ'İN KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

Kurul'dan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekte; yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi makro politika bileşimi açısından önem arz etmektedir.

AÇIKLAMADA CORONA VİRÜSÜ VURGUSU



Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Öte yandan, son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizlikler gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olmaktadır. Korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Merkez Bankası 25 Temmuz'daki toplantısından bu yana faizde indirim yönünde adım attı.

"ENFLASYON YIL SONU TAHMİNİYLE UYUMLU"



Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.

"PARA POLİTİKASINDA TEMNİKLİ DURUŞ SÜRECEK"

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

ANALİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans tarafından 21 analistin katılımı ile gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz indirimi beklentisi anketi sonuçlarına göre her 3 ekonomisten ikisi faiz indirimi bekliyordu.



7 ekonomist Merkez Bankası tarafından faiz indirimi yapılmayacağı yönünde görüş açıklarken, 14 ekonomist ise Merkez Bankası'nın toplantıda en fazla 75 en az 25 baz puan faiz indirimi yapılacağını belirtmişti. 3 ekonomist 75 baz puan ve 9 ekonomist ise 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı tahmininde bulunmuştu.

VİDEO: MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?