Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararı toplantısı sona erdi ve faiz kararı açıklandı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen faiz kararının ne kadar, yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı faiz kararının ne kadar olduğu, piyasalarda döviz, altın ve borsada hisse yatırımı olan yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Para Politikası Kurulu faiz kararı belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı) - 1

ŞUBATTAN SONRA FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası, depremin ardından şubat ayında faizde 50 baz puan indirime gitmişti.

Mart ve nisan aylarındaki faiz kararlarında ise politika faizi oranı değiştirilmemişti.

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