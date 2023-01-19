Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı belli oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Ocak ayı için faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Merkez Bankası, politika faizini yüzde 9'da tuttu. Ekonomistler de faizin sabit kalmasını bekliyordu.



GEÇEN YIL 5 PUAN İNDİRİM



Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, kasım toplantısında faiz indirim sürecinin sonlandırıldığını açıklamıştı. Aralık ayında faizde değişikliğe gidilmemişti.



Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi. Politika faizi yüzde 14'ten yüzde 9'a çekildi. Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmişti.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.



Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.