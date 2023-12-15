Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararının, aralık ayında ne yönde olacağı araştırılıyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Her ayın belirli tarihlerinde politika faizini yeniden belirleyen Merkez Bankası'nın aralık ayında ne karar vereceği ekonomistler tarafından bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu faiz kararı takvimi belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 1

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.

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