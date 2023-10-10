Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, Euro ve borsa yatırımcıları tarafından sıkı takip edilen Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne yönde olacağı merak ediliyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 30'a yükselten Merkez Bankası'nın ekim ayı kararı bekleniyor. Peki, ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Ekim ayı faiz kararı toplantısı, yatırımlarına yön verecek olan yatırımcılar tarafından bekleniyor. Dolar ve borsada hisse yatırımı yapan yatırımcılar, ekonomistlerin ekim ayı faiz beklentisini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 1

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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