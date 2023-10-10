Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB ekim ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, yatırımlarına yön verecek olan yatırımcılar tarafından bekleniyor. Dolar ve borsada hisse yatırımı yapan yatırımcılar, ekonomistlerin ekim ayı faiz beklentisini merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.