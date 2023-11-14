Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB kasım ayı faiz kararı toplantısı)

Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayı politika faizi kararını bekletilere paralel açıklamış ve faizi 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



TCMB EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti. ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat