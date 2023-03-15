Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB mart ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için tarih araştırması sürmeye devam ediyor. Mart ayı TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, altın, borsa ve dolar yatırımcıları temkinli davranıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Beklenti ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB mart ayı faiz kararı)

faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik sorgulamalar sürüyor. son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı. TCMB'nin bu ay vereceği karar merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB mart ayı faiz kararı) - 1

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor.

TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.

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