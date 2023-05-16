Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Beklenti ne yönde? (2023 TCMB mayıs ayı faiz kararı)

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden ekonomistler ve yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir karar vereceği ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı.



Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.