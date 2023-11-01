Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB kasım ayı PPK faiz kararı)

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Ekim ayı toplantısını yapan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti. Peki, kasım ayı TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. Ekim ayı toplantısını yapan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltti.



Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.