Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB mayıs ayı PPK faiz kararı)

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımcılar tarafından beklenen Merkez Bankası faiz kararının bu ay ne yönde olacağıyla ilgili, ekonomistlerin faiz beklentisi sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.



NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı.



Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.