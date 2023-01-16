Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB ocak ayı faiz kararı)

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan ocak ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırım planlarını ona göre yapıyor. Öte yandan piyasaların faiz beklenti anketi sonucu belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB ocak ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) ocak faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB tarafından yayımlanan takvimle birlikte PPK toplantı tarihleri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı.

Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı 19 Ocak 2023 Perşembe günü açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 TCMB ocak ayı faiz kararı) - 1

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32,46 olarak belirlendi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 30,44 oldu.

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,1161 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL oldu.

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