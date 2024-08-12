Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ağustos ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Temmuz oyunda faizi bir kez daha yüzde 50'de sabit bırakan TCMB'nin, ağustos ayında nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ağustos ayı PPK faiz kararı)

2024 ağustos ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağutos ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ağustos ayı PPK faiz kararı) - 1

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilen duyuruda, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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