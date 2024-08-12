Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB ağustos ayı PPK faiz kararı)

2024 ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi yatırımcılarının yakından takip ettiği, ağustos ayı faiz kararı için beklentiler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağutos ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 14.00'da açıklanacak.

