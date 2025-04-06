Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı)

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın, nisan ayında alacağı faiz kararı bekleniyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

