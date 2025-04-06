Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2025 TCMB nisan ayı faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından beklenen nisan ayı TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, piyasaların temkinli bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bu ay alacağı faiz kararı merak ediliyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın, nisan ayında alacağı faiz kararı bekleniyor. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
MART FAİZ AYI KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.
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