Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. "Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi" tcmb.gov.tr adresinden yayımlandı. Takvimde yıl içerisinde gerçekleştirilecek PPK toplantılarının tarihi yer alıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantısı tarihi

Şubat ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu kararında. Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantısı tarihi - 1

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 Para Politikası Kurulu (PPK) ikinci toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantısı tarihi - 2

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

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