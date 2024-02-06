Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı PPK toplantısı tarihi

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu kararında. Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 Para Politikası Kurulu (PPK) ikinci toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

