Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler 2024 ocak ayı PPK faiz kararında

Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2023 yılının son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltmişti. Şimdi gözler 2024 yılının ilk faiz kararına çevrildi. Peki, ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın ilk faiz kararı için takvim belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı 25 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

YILIN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Aralık ayında yılın son toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e yükseltti.



Şubat ayında faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası, hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.