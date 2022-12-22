Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2022 TCMB aralık ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Bu yılın son faiz toplantısını yapacak olan Merkez Bankası'nın politika faiziyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sitesinde yer alan toplantı takvimiyle birlikte, faiz kararının ne zaman açıklanacağı belli oldu.



Buna göre; Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 22 Aralık Perşembe (Bugün) saat 14.00'da açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



AA Finans'ın, bugün gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekilmişti.



Karar metninde, kurulun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdiği bildirilmişti.



"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"



Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi.



Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.



Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."