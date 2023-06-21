Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarına direkt etki eden Merkez Bankası faiz kararının ne yönde olacağı ve ekonomistlerin beklentisi araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.



AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.



Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.