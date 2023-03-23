Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. TCMB Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan mart ayı faiz kararının ne yönde olacağı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası, 23 Şubat'taki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5 seviyesine indirmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Mart 2023 Perşembe günü (bugün) saat 14.00’te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?



Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor.



Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0440'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0430 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, bugün TCMB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra, ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat FAİZ BEKLENTİ ANKETİ



AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.



Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat