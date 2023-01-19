Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 TCMB ocak ayı PPK faiz kararı)

Merkez Bankası Faiz kararı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Ocak ayı için faiz kararının ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi resmi site üzerinden yayımlandı.



Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı bugün (19 Ocak 2023) Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.



AA Finans'ın, 19 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.



Öte yandan 2023 sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ileten 6 ekonomistin tahminlerinin ortalaması yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiler yüzde 7 ile yüzde 26 arasında değişti.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.