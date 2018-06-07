Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizinde 125 baz puan artışa gitti. Kararın ardından dolar/TL, 4,46'nın altına geriledi. Euro ise 5,30 civarında işlem görüyor.



TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA MASADA DURACAK



TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ederek, "Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkati çekmektedir" ifadelerine yer verildi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ NEDEN ARTIRDI?

Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Bu çerçevede kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.



Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Ayrıca, TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.