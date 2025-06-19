Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) haziran ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.



AA'nın beklenti anketine katılan 23 ekonomistin 19'u politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılacağını öngördü.

İki ekonomist 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i ise 350 baz puan indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirdi.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.



Son olarak nisan ayındaki toplantıda politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46 seviyesine yükseltilmişti.



Merkez Bankası bir yılı aşkın süredir ilk kez nisan ayında faiz artırmıştı.

