Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Reuters anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizde yükseliş bekliyor. Faiz artış tahminleri 1 ile 3 puan arasında değişirken, ortalama beklenti faizin yüzde 18 seviyesine yükseleceği yönünde.

Merkez Bankası son iki toplantısında faizi değiştirmeyerek yüzde 17'de bırakmış bir önceki iki toplantısında ise toplam 6,75 puan faiz artışına gitmişti.

Karar bugün saat 14.00'te duyurulacak.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA: TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?