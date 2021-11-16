Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? (Merkez Bankası kasım ayı PPK toplantısı ne zaman?)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son iki ayda politika faizini 300 baz puan düşürürken faizler yüzde 16'ya geriledi.

Kasım ayında yapılacak toplantının ardından faizlerin düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?



TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.



EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ



TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.



BU YIL FAİZ KARARLARINDA NELER OLMUŞTU?



2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.